O grupo Dream Team do Passinho desembarcará neste sábado, 20, na capital baiana para uma apresentação na 39ª Noite da Beleza Negra, que vai eleger a Deusa do Ébano do Ilê Aiyê. O evento acontece na Senzala do Barro Preto, no Curuzu, a partir das 20h.

Com o tema de Carnaval “Mandela. A Azânia celebra o centenário de seu Madiba”, o Ilê irá apresentar as 16 concorrentes à Deusa do Ébano. Dentre elas, a norte-americana Shereland Oneal, que é a primeira estrangeira a concorrer ao título.

E, para fechar a noite com chave de ouro, o Dream Team do Passinho promete um show especial com músicas que trazem uma identificação com a luta racial, além do sucesso "Aperta o Play", hit da Copa do Mundo de 2014.

Os ingressos custam R$ 50 (pista) e R$ 100 (camarote) e estão à venda na sede do bloco e no site do Ingresso Rápido.

Dream Team do Passinho fará show na Noite da Beleza Negra do Ilê | Foto: Divulgação/ATarde

adblock ativo