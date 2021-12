'Downtown', de Anitta, está entre as 35 músicas mais ouvidas do mundo no Spotify

Há poucos dias, Anitta lançou "Downtown", uma nova música em espanhol, como parte do projeto Xeque-Mate, que apresenta seu trabalho internacionalmente com músicas em português, inglês e em espanhol. Em parceria com o colombiano J Balvin, a canção fez a cantora atingir uma marca nunca antes alcançada por artistas brasileiros: a parada global do serviço de streaming Spotify.

Depois de estrear no final de semana na lista As 50 mais tocadas no mundo, Downtown subiu e já ocupa, na manhã desta terça-feira, 28, a 33ª colocação na lista, à frente de artistas como Justin Bieber, Shakira e até mesmo da recém-lançada parceria entre Eminem e Beyoncé, "Walk on Water".

Desde o final de semana, a música esteve também em primeiro lugar na lista "As 50 virais do mundo". Nesta terça, caiu para 4º lugar. Continua, porém, no topo da lista de mais ouvidas e de virais do Brasil.

A última música do projeto Xeque-Mate, "Vai, Malandra", em português e com raps do norte-americano Maejor, será lançada em dezembro. A canção deve voltar às raízes de Anitta no funk.

Veja o vídeo de Downtown:

