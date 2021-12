Double You agita Vila Jardim dos Namorados em festival

Em apresentação única, o grupo italiano Double You promete agitar o Festival da Primavera no dia 2 de novembro, na Vila Jardim dos Namorados, Pituba.

A banda é famosa mundialmente por ter emplacado vários hits dos anos 90. Uma dessas músicas foi 'Please Don't Go', sucesso em 1992, regravada do grupo KC and the Sunshine Band. No repertório, músicas como 'Looking At My Girl', 'We All Need Love' e 'She´s Beautiful' estarão presentes.

O conjunto musical é liderado pelo britânico Willian Naraine e já vendeu mais de 8 milhões de discos em todo o mundo, sendo um milhão e meio no Brasil.

O show acontece a partir das 19h, como parte da programação do festival, que contará ainda com shows de Simone Sampaio, Old Boys e Faustão e os Mongas.

