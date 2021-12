Dori Caymmi retorna a Salvador para bate-papo descontraído

No fim da tarde desta segunda-feira, 3, foi realizado um bate-papo com o compositor, pianista e arranjador Dori, filho de Dorival Caymmi (1914-2008), no Café-Teatro Rubi (Sheraton da Bahia Hotel).

Promovido pelo Prêmio Caymmi de Música, o evento teve a presença de candidatos à premiação e nomes da música baiana contemporânea, como Cláudia Cunha, Rafael Pondé e Danilo Fonseca.

Na ocasião, Dori Caymmi conversou sobre o passado, relembrando momentos da sua vida e a convivência com o pai. "Ele era muito reservado, infelizmente nunca tive a oportunidade de ouvir seu trabalho em primeira mão. Quem tinha o privilégio era minha mãe", revelou emocionado para a plateia.

Com a retomada do Prêmio após cinco anos, o músico explicou ser fundamental a inclusão do evento no calendário da cidade, devido a sua importância em ajudar artistas a representarem suas raízes e proporcionar, aos mesmos, visibilidade no cenário musical.

Projetos e desejos

Em entrevista concedida ao A TARDE, o músico carioca confessou que seu maior desejo é a construção de um espaço, preferencialmente museu, que reunisse o acervo pessoal do pai. "Temos pinturas, acervo virtual e o famoso violão (de Dorival). É preciso a preservação desse material. Infelizmente, ninguém apareceu com uma proposta concreta. Só promessas".

Dori também revelou que está com dois projetos em andamento. O primeiro, canções para o musical Foram Quatro Tiradentes na Conjuração Baiana, texto original de Mário Lago, censurado nos anos 60. Além disso, o músico possui 15 músicas prontas para o novo álbum, ainda sem título, com lançamento previsto para 2015.

