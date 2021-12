Dorgival Dantas lança DVD em casa de show em Salvador

Nesta sexta-feira, 9, o cantor Dorgival Dantas realiza um show em comemoração ao lançamento do seu DVD “Minha Música, Nossa História”, gravado no Teatro Castro Alves em maio deste ano. A festa acontece no Armazém Hall, em Villas do Atlântico e terá como convidados a banda Saia Rodada e o cantor Tico Cavalcante.

Os ingressos custam de R$50 à R$100 e estão disponíveis na bilheteria do local, na loja do Pida!, na Salvador Tickets do Shopping da Bahia e no Armazém Ticket localizado no Salvador Norte Shopping. A banda Saia Rodada também irá se apresentar

