Dorgival Dantas convida Gusttavo Lima, Fagner e Thiaguinho para gravação de DVD

Os cantores Gusttavo Lima, Fagner e Thiaguinho são as primeiras atrações confirmadas para a gravação do DVD de Dorgival Dantas, que acontece no dia 1º de maio, na Concha Acústica do Teatro Castro Alves (TCA).

O trabalho, intitulado “Minha Música Nossa História”, vai reunir músicas inéditas e canções que marcaram a carreira do artista, entre elas “Coração”, "Eu não vou mais chorar" e “Tarde demais".

Os ingressos variam de R$ 40 (plateia meia) a R$ 200 (camarote inteira) e estão à venda na bilheteria do teatro, nos SACs dos shoppings Barra e Bela Vista e no site Ingresso Rápido.

adblock ativo