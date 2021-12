Dora Bahiana canta MPB no Café-Teatro Rubi

A Bahia de Ouro e Pedra de Alcyvando Luz será um show apresentado pela cantora Dora Bahiana, indicada ao Prêmio Caymmi 2017 na categoria "Melhor Show". Na apresentação da artista, o público irá conhecer a obra do cantor e multi-instrumentista baiano. O evento acontece na quinta-feira, 27 de julho, no Café-Teatro Rubi, às 20h30.

O couvert artístico está no valor de R$ 30 e já pode ser adquirido na bilheteria do Café-Teatro, de segunda a sábado, das 14h às 19h. No dia da apresentação, a compra pode ser feita até as 20h30.

Dora irá interpretar músicas que fizeram sucesso nas vozes de João Gilberto, Caetano Veloso e Cesária Évora.

