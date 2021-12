Dona do hit 'Pesadão', Iza se apresenta pela primeira vez em Salvador

Para a alegria dos fãs da musa do "Bonde Pesadão", a cantora Iza, 26 anos, vem pela primeira vez a Salvador para a realização de um show. O evento acontece na próxima sexta-feira, 12, na boate San Sebastian, no Rio Vermelho.

A vinda da carioca também marca a estreia de um novo selo para o clube: o Fruits. Na ocasião, além do hit "Pesadão", música que conta com mais de 22 milhões de views no YouTube, Iza promete um repertório com outras músicas, como "Quem sabe sou eu", "Te pegar" e "Esse brilho é meu".

Os ingressos para o evento custam R$ 40 e podem ser adquiridos no site do Sympla.

