Dona Canô será homenageada durante o Espicha Verão

A matriarca da família Veloso, Dona Canô, que morreu em dezembro de 2012, será homenageada durante o Espicha Verão 2013. Os artistas que tinham relação próxima com a anciã farão o show "Filhos de Santo Amaro", no sábado, 23, no Terreiro de Jesus, Pelourinho, que durante a festa será chamado de "Terreiro de Dona Canô".

Segundo a Secretaria de Comunicação do Governo do Estado, estarão presentes na homenagem os irmãos André e Armandinho Marcedo, Carla Visi, Juliana Ribeiro e Luciano Salvador. A festa também prestará uma homenagem ao centenário de Vinicius de Morais.

Ainda de acordo com a organização, os cantores Stella Maris, Marcel Fiuza, Eduardo Alves, Roberto Chaves, Ulisses Castro, Marcio Valverde e Lívia Milena também estarão na festa.

Além da música, a matriarca dos Veloso também será homenageada pela gastronomia. Oito restaurantes do Pelourinho incluirão em seus cardápios pratos que eram preparados por Dona Canô, como arroz de sururu, moqueca de peixe, beijinho, galinha de xinxim com arroz de coco e farofa de azeite, além de bolos. As receitas estão no livro "O Sal é um dom - Receitas de Mãe Canô, de Mabel Veloso.

