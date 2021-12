O corpo do cantor e sanfoneiro Dominguinhos está sendo velado na Assembleia Legislativa de São Paulo, na região do Ibirapuera, desde as 6h desta quarta-feira, 24. O velório ocorrerá até as 16h na capital paulista e, em seguida, o corpo seguirá para Recife, em Pernambuco, onde deverá ser enterrado na sexta-feira, 26.

Dominguinhos morreu às 18h desta terça-feira, 23, no Hospital Sírio-Libanês, em decorrência de complicações infecciosas e cardíacas. Há seis anos ele lutava contra um câncer de pulmão e estava internado desde janeiro.

Garanhuns - José Domingos de Moraes, Dominguinhos, nasceu em Garanhuns (PE) em 12 de fevereiro de 1941. Começou a tocar e compor aos 8 anos, com uma sanfona de oito baixos em feiras livres, para em seguida se profissionalizar com a de 48, 80 e 120 baixos.

Em 1950, ele conheceu Luiz Gonzaga, que o convidou para conhecer o Rio - o que acabou acontecendo quatro anos depois, quando Dominguinhos tinha 13 anos. Ele recebeu de seu padrinho musical uma sanfona e passou a tocar, fazer shows, participar das viagens e gravações de seus discos.

Dominguinhos teve músicas gravadas pelos maiores nome da MPB, como Eu só quero um xodó (em parceria com Anastácia), grande sucesso de Gilberto Gil, e De volta pro aconchego (em parceria com Nando Cordel), popularizada na voz de Elba Ramalho (veja vídeo).

Da Redação e agências Dominguinhos é velado na Assembleia de São Paulo

O pai de Dominguinhos, mestre Chicão, era um famoso tocador e afinador de foles de oito baixos. Começou a tocar sanfona aos 6 anos de idade, juntamente com mais dois irmãos, em feiras livres e portas de hotéis do interior de Pernambuco. O nome Dominguinhos foi uma sugestão de Luiz Gonzaga, que considerou que o apelido de infância, Neném, não o ajudaria na trajetória artística.

Em 1957, aos 16 anos, fez sua primeira gravação, tocando sanfona em um disco de Gonzaga, na música Moça de feira, de Armando Nunes e J. Portela. No mesmo ano, em viagem ao Espírito Santo, com Borborema e Miudinho, formou um grupo, batizado de Trio Nordestino.

<GALERIA ID=18516/>

Baianos falam de sanfoneiro - "Dominguinhos é uma lenda. A morte dele representa uma perda imensa para a cultura brasileira. Ele influenciou muitas gerações com o seu estilo musical. Apesar de ser um momento triste, fico feliz em saber que ele deixou um legado bacana. Ele enriqueceu o forró", avalia o cantor de forró Zelito Miranda.

Para o sanfoneiro Adelmário Coelho, Dominguinhos foi um "exemplo de homem de caráter". "Eu era amigo dele e essa perda é algo muito triste pra mim. Tínhamos uma relação muito fraternal e, por isso, fiz questão de convidá-lo para participar do meu primeiro DVD", recorda.

Da Redação e agências Dominguinhos é velado na Assembleia de São Paulo

adblock ativo