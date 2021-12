Domingo tem rock e forró no Pelô

Seis anos de 'Forró no Parque' não é para qualquer um. Zelito Miranda talvez detenha hoje uma das maiores iniciativas de festa de rua com forró fora de época, cujo recorde de público é de 10 mil pessoas. "É avassalador", considera.



Com tanto sucesso, o cantor atraiu os holofotes para o Parque da Cidade, que encontra-se em reforma. "Não gosto de dizer que sou o pai da 'criança' não, mas quando chegamos no Parque a primeira vez, era esquisito, depois houve um incremento, uma melhora. Embora tenham demorado cinco anos, levaram uma chacoalhada e perceberam o equipamento potente que é aquilo ali", afirma.

Portanto, a festa deste ano será realizada na praça Pedro Arcanjo, no Pelourinho. A capacidade inferior, para duas mil pessoas, não desanima o forrozeiro. "Em termo de astral não muda muito. É por uma causa super bacana", acredita.

Para abrir a nova edição do evento, o forrozeiro convidou a banda Cascadura. Isso mesmo, forró e rock'n roll!



"Sempre estive na música como um todo. Não sou especialista em nada, eu faço a minha música, um forró temperado, gosto da raiz do forró, mas respeito todas as raízes", explica.

Por isso, escolheram para cantar juntos uma música que é comum no repertório de ambos: 'Capim Guiné', de Raul Seixas. "Se eles puxarem pro rock, eu vou no embalo! Vou para o xote, arrasta pé, reggae... Graças a Deus sou relax nesse sentido", garante Zelito. "Quando quero, faço até pot- pourri para cantar todas as músicas no repertório", revela o artista.

adblock ativo