Domingo tem forró no Parque da Cidade

Zelito Miranda volta a comandar o projeto Forró no Parque, neste domingo, 24, a partir das 11 horas, no Anfiteatro Dorival Caymmi (Parque da Cidade). Nesta edição, o chamado rei do forró temperado recebe como convidados especiais o cantor Ninha, ex-Timbalada, e o cantador Carlos Villela. A entrada é gratuita.

Realizado de janeiro a junho, um domingo por mês, o projeto Forró no Parque existe há três anos e é um dos primeiros ensaios a abrir a temporada junina, que culmina com os festejos de São João.

adblock ativo