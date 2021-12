Domingo no TCA recebe Cine Concerto da Osba

A Sala Principal do Teatro Castro Alves recebe no próximo domingo, 24, o espetáculo Cine Concerto, da Orquestra Sinfônica da Bahia (Osba). A apresentação começa às 11h e faz parte do projeto Domingo do TCA, com ingressos a R$ 1, vendidos no mesmo dia, a partir das 9h.

Além de figurinos e efeitos especiais, o programa reúne temas do cinema mundial, como Superman, Guerra nas Estrelas, ET - O Extraterrestre, Indiana Jones e Romeu e Julieta, entre outros.

A orquestra, sob regência do maestro e diretor artístico carlos Prazeres, se apresenta no mesmo dia da entrega do Oscar, em Los Angeles, nos Estados Unidos.

