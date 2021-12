Domingo no TCA esta semana com o grupo Neojibá

O grupo Neojibá - Núcleos Estaduais de Orquestras Juvenis e Infantis da Bahia, apresenta novo concerto na volta do projeto Domingo no TCA, que acontece 9 de dezembro, na Sala Principal do Teatro Castro Alves. O espetáculo, que se insere na programação do XII Mercado Cultural, tem participação do Grupo de Violoncelos, da Orquestra Sinfônica Juvenil 2 de Julho e da Orquestra Castro Alves, sob regência do maestro Yuri Azevedo, além da presença do solista João Rafael Mendes (contrabaixo). Os ingressos são vendidos no mesmo dia a R$ 1,00 (inteira), a partir das 9 horas, com acesso imediato do público. No repertório do concerto, serão interpretadas músicas de diversos estilos e épocas, de compositores como Heitor Villa-Lobos, Antonín Divorák, Johannes Brahms e Jean Sibelius.

