Dois em Um recebe CH Straatmann e Nana em show no TCA

A Dupla Dois em um, formada por Fernanda Monteiro e Luisão Pereira, realiza no próximo dia 27 de fevereiro, o show de lançamento do álbum "Agora", segundo da carreira.

A apresentação acontece na Sala do Coro do TCA, a partir das 20h e vai contar com a participação dos músicos CH Straatmann, ex- baixista da banda Retrofoguetes, Felipe Dieder, baterista da banda Maglore e da musicista Nana. Os ingressos custam R$ 10 e podem ser adquiridos no local.

Álbum - "Agora" foi Viabilizado com recursos do edital do projeto "Conexão Vivo", através do Governo da Bahia, e conta com a participação especial da cantora paulista Tulipa Ruiz, do maestro Letierres Leite e da Orkestra Rumpilezz.

adblock ativo