Dois em Um faz show de lançamento do DVD

Gravado à beira da Baía de Todos os Santos em uma tarde mágica de setembro do ano passado, o DVD Dois Em Um Ao Vivo no Museu do Recôncavo Wanderley Pinho (Natura Musical) tem shows de lançamento em Salvador em quatro sessões, de quinta, 11, até domingo, 14, na Caixa Cultural.

No palco, o duo formado por Luisão Pereira (guitarra, voz e programações) e Fernanda Monteiro (voz e violoncelo) atuará em formato reduzido, sem contar com a numerosa banda que a acompanhou nas gravações - exceção feita ao pernambucano Zé Manoel.

"Pois é, só tem fera (no DVD). Felipe (Dieder, bateria), Tadeu (Mascarenhas, baixo) e Livia (Nery, teclados) fizeram todos os shows da turnê do DVD da Natura. Fizemos São Paulo, Belo Horizonte e Rio de Janeiro, que foi o último e foi incrível", conta Luisão.

"Mas, neste show da Caixa Cultural, a gente resolveu fazer um formato e conceito diferentes. Seremos eu e Fernanda, como no início da banda, mais Zé Manoel junto com a gente quase que o show inteiro. Tá muito especial", diz.

Na Caixa, Luisão, Fernanda e Zé desfiarão o repertório do DVD, todo de autoria do Dois Em Um: "Todas as canções são dos dois discos que lançamos: Dois Em Um (2009) e Agora (2013). Foi bem difícil (selecionar o repertório), pois queríamos fazer um DVD enxuto, mas que representasse bem a essência da banda", afirma.

Fim de um ciclo

A má notícia é que este shows, muito provavelmente, serão os últimos da Dois Em Um, um dos projetos musicais mais bonitos surgidos na Bahia nos últimos dez anos. "Eu e Fernanda temos conversado bastante sobre isto. Nossas vidas fecharam um ciclo e a gente acha que o Dois Em Um também fechou o dele", afirma Luisão.

"Mas sempre entramos em estúdio, como nestes dias em que estamos ensaiando, sentimos que as músicas tomaram vida própria, como um filho que cresceu, aprendeu a andar e a gente não tem mais tanto controle dos seus passos, caminhos e escolhas. Apenas um orgulho danado daquilo que criamos", observa.

Ainda assim, até segunda ordem, o show de domingo é mesmo o último do duo: "Realmente, neste momento, não sabemos responder se ainda faremos mais shows", diz. A boa notícia é que o legado deixado pela banda é mais do que positivo: dois álbuns e um DVD bonitos de doer, de dar orgulho a todos que ainda valorizam a beleza na Bahia.

O DVD é, desde já, um dos mais originais lançados no Brasil: gravado em um cenário deslumbrante, aproveitando a luz natural do Museu do Recôncavo Wanderley Pinho.

"A direção de arte de Mayra Lins é primorosa. Ela sempre entendeu nossa vibe. Quando ela nos mostrou a foto do local, parecia que ela tinha lido nosso imaginário. O local é incrível. Deu muito trabalho, porque tivemos que levar caminhão de equipamentos e também gerador de energia, pois o lugar estava deserto", conta.

"A captação tanto das imagens quanto do som conseguiu pegar até grilos, pássaros e toda fauna do lugar. Foi realmente mágico", conclui Luisão.

Circuito Música Bahia: Dois em Um / De quinta, 11, a domingo, 14, às 20h, e 19h (domingo) / CAIXA Cultural Salvador (Rua Carlos Gomes, 57) / R$ 10 e R$ 5 / Informações: (71) 3421-4200 /

