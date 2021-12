Dois de Julho: filarmônicas baianas realizam encontro musical virtual

Para manter a tradição de realizar um encontro musical durante o feriado de Dois de Julho, mesmo durante a pandemia da Covid-19, as filarmônicas da Bahia vão realizar em 2020 o Primeiro Encontro Virtual de Filarmônicas da Bahia/29º Encontro de Filarmônicas. O evento marca o 29º ano consecutivo em que elas se encontram para tocar.

O evento vai acontecer em formato de live a partir das 18h no Facebook da Filarmônicas Unidas da Bahia (FUB) e no Youtube da Fundação Gregório de Mattos, que está apoiando o evento. A mediação fica por conta Felipe Dias.

Na abertura, um vídeo com o Hino ao 2 de Julho, com novo arranjo feito pelo maestro Fred Dantas, dá início à celebração.

As nove filarmônicas que participarão farão então suas apresentações através de vídeos e para cada filarmônica que mostrar sua música na live haverá uma entrevista ao vivo com o seu maestro.

A live também estará aberta para que o público se manifeste e faça perguntas e será encerrada com o Hino ao 2 de Julho.

Participarão do no Primeiro Encontro Virtual de Filarmônicas da Bahia/29º Encontro de Filarmônicas: Sociedade Lítero Musical 25 de Dezembro, de Irará, sob a regência do mestre Pedro Júnior; Lira Musical Deolindo Lima, de Barra, sob a regência do mestre Leonel Chagas Amaral; Filarmônica União dos Ferroviários Bonfinenses, de Senhor do Bonfim, sob a regência do mestre Tenison Santana; Sociedade Filarmônica Minerva, de Morro do Chapéu, sob a regência do mestre Alberto Caetano; Filarmônica 15 de Setembro, de Belmonte, sob a regência do mestre Ari Oliveira; Filarmônica 2 de Janeiro, de Jacobina, sob a regência do mestre Celso Santos; Sociedade Filarmônica União Sanfelixta, de São Félix, sob a regência do mestre André Luis; Filarmônica Erato Nazarena, de Nazaré das Farinhas (filarmônica homenageada, sob a regência do maestro Lourival; e Oficina de Frevos e Dobrados, de Salvador (filarmônica anfitriã), sob a regência do mestre Fred Dantas.

Programação

1 – Vídeo de abertura: Hino ao 2 de Julho (Santos Títara-Santos Barreto).

2. Vídeo com os alunos da Escola de Música Aniceto Azevedo da Cruz, da Sociedade Lítero Musical 25 de Dezembro (Irará). Mestre: Pedro Júnior.

3 – Vídeo da Lira Musical Deolindo Lima (Barra).

4 - Filarmônica União dos Ferroviários Bonfinenses (Senhor do Bonfim).

5 - Sociedade Filarmônica Minerva (Morro do Chapéu).

6 - Filarmônica 15 de Setembro (Belmonte).

7 - Filarmônica 2 de Janeiro (Jacobina).

8 - Sociedade Filarmônica União Sanfelixta (São Félix).

9 - Filarmônica Erato Nazarena (Nazaré das Farinhas).

10 - Oficina de Frevos e Dobrados (Salvador).

