Dois Africanos faz show no Baile Socakuduro em Salvador

Sucesso da atual edição do Superstar, reality show da TV Globo, Dois Africanos chega a Salvador no início de julho. Comandado por Opai Bigbig e Izy Mistura, o grupo vai se apresentar durante o Baile Socakuduro, sábado, 4, no Idearium Studio Bar. Os ingressos serão vendidos na hora e local do evento, por R$ 15.

Dois Africanos foi formada em João Pessoa (PB) e é da equipe de Thiaguinho. Na primeira apresentação no programa ganharam 88% dos votos.

A festa vai ficar ainda mais especial com a discotecagem do Dj Raíz, idealizador do evento, junto com Regivan Santa Bárbara. Raíz estará lançando a música Tuquendê.

