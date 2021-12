Documentário e livro contam a história do Rumpillezinho

Todo curso de formação pede um método de ensino. O maestro Letieres Leite traçou um novo olhar sobre a música popular e construiu um conceito estrutural ligado às matrizes negras, obedecendo regras, métodos e conceitos seculares, em comum acordo com os conceitos de aprendizado musical desenvolvidos a partir da tradição de ensino musical europeia. Assim nasceu o Universo Percussivo Baiano (UPB), instrumento pedagógico aplicado no curso de formação laboratorial Projeto Rumpillezinho.

Essa experiência musical e pedagógica será socializada nesta segunda-feira, 13, em formato impresso e audiovisual, dentro da programação do Panorama Internacional Coisa de Cinema, no Espaço Itaú de Cinema Glauber Rocha. Às 19h, será lançado o livro Rumpilezzinho: Laboratório Musical de Jovens – Relatos de uma Experiência. Às 21h, será exibido o documentário UPB – Tempestade Emocional, que leva a assinatura de Cecília Amado na direção. As duas obras foram idealizadas por Letieres Leite.

"A brochura não é um livro didático. É um relato das aulas que praticamos no Projeto Rumpillezinho e poderá ser lido por todo mundo. É uma tentativa de mostrar como consegui chegar ao UPB como método de ensino, uma ferramenta para a educação musical", explica o maestro.

Influência negra

Letieres conta que a ideia do livro surgiu quando precisou estudar e ensinar sobre a influencia negra na música popular. "Não tem quase nada de material que conecte a música popular com os ritmos de matriz africana. As ferramentas disponíveis trazem o viés tradicional que a Europa coloca nas academias. Isso é insuficiente", destaca.

"Colocamos a oralidade em diálogo horizontal com as interpretações da escrita musical, situando-as como diferentes tecnologias de suporte do saber/fazer música. O UPB busca um equilibrio entre a vertente tradicional e a matriz africana, fazendo uma conexão com a história. Por isso, é um método aberto, sempre em experimentação e em construção. Esse processo de descoberta é socializado no livro", completa.

Para Letieres, a publicação cumpre um papel importante de reconhecer a percussão como uma protagonista da produção musical na Bahia e como um centro de produção cultural na diáspora. E foi construída com muita reflexão, diálogo e pesquisa.

Audiovisual

A ideia de Letieres era lançar uma série audiovisual sobre o método de ensino UPB e o Projeto Rumpillezinho. Mas a cineasta Cecília Amado decidiu apostar no formato documental e elaborar um produto "à altura do trabalho de Letieres", como contou em entrevista ao A TARDE.

Com sua experiência em trabalhos com jovens, Cecília conheceu o Rumpillezinho ainda no início do projeto. Mas foi com a formação da segunda turma, que a diretora do longa Capitães de Areia (2011), recebeu uma ligação do maestro Letieres, perguntando se a ideia de acompanhar a meninada ainda estava de pé.

"Acompanhei a segunda turma desde a seleção dos alunos ao encerramento do curso. Foi um ano ao lado de músicos, professores, historiadores e parceiros que ajudam Letieres a levantar questões fundamentais para a música popular", disse Cecília.

Para o maestro, Cecília era a pessoa certa para o projeto. "Esse encontro foi um caminhar natural. O documentário vai revelar a ligação dela com os jovens, com as aulas, com tudo o que ela vivenciou".

Cecília Amado comemora a realização do projeto audiovisual e avalia que o filme "vem no momento de reconhecimento nacional e internacional do trabalho de Letieres". Para ela, o lançamento do documentário "é um importante passo no encontro do cinema com a música".

| Serviço |

Lançamento do livro: Rumpilezzinho: Laboratório Musical de Jovens

Quando: nesta segunda, 13, às 19h

Onde: Foyer do Espaço Itaú de Cinema Glauber Rocha

Quanto: distribuição gratuita de 200 exemplares, por ordem de chegada.

Exibição de Lançamento e conversa com os realizadores do Documentário UPB – Tempestade Emocional

Concerto do Coletivo Rumpilezzinho

Quando: nesta segunda, 13, às 21h

Onde: Sala 1 do Espaço Itaú de Cinema Glauber Rocha

Entrada: Para convidados e o público que acompanha a Mostra Panorama Coisa de Cinema

