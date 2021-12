DJs belgas animam festa eletrônica em Salvador

Os irmãos e DJs belgas Dimitri Vegas & Like Mike desembarcam em Salvador no dia 1º de maio para comandar as pistas do Serena Tour Sunset, que acontece no Bahia Café Hall (Paralela), às 14h.

Conhecidos como os maestros do Tomorrowlad, maior festival de música eletrônica do mundo, a dupla de djs se apresenta ao lado de Wolf Pack e Alex Mind. Competam a grade de atrações Tikos Groove, os paulistas Rodrigo R2 e Presskit e os baianos AJ Perez e DJ Roots.

A Sirena Tour Sunset é uma festa itinerante do Sirena Club, localizado na praia de Maresias, no litoral de São Paulo. Os ingressos variam de R$ 50 (pista - meia) a R$ 120 (camarote open bar - masculino) e estão à venda nos balcões Ticketmix.

