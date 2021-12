Djavan se apresenta em maio no TCA na turnê "Vidas pra Contar"

O cantor Djavan retorna à Concha Acústica do Teatro Castro Alves (TCA) para o dar seguimento à turnê "Vidas pra Cantar", vigésimo terceiro álbum de sua discografia, que começou no início de 2016.

O show acontece no dia 26 de maio, às 19h. O valor dos ingressos é de R$ 100 (inteira) para a plateia e R$ 200 (inteira) para camarote. Os ingressos para meia entrada tem cota de 40%, respectivamente. Para comprar as entradas antecipadamente é só acessar a página do Ingresso Rápido.

Entre as canções confirmadas estão "Não é um Bolero" e "Encontra-te", do último álbum, além das clássicas como "Oceano', "Boa Noite", e "Eu te Devoro".

Acompanhado por Carlos Bala (bateria), Jessé Sadoc (flügelhorn, trompete e vocal), Marcelo Mariano (baixo e vocal), Marcelo Martins (flauta, saxofone e vocal), Paulo Calasans (teclados e piano) e João Castilho (guitarras, violões e vocal), o artista é quem assina a direção do espetáculo, que tem iluminação de Binho Schaefer e figurino de Roberta Stamato.

SERVIÇO

Local: Concha Acústica

Data: 26 de maio

Horário: 19h

INGRESSOS:

- Com cota de 40% para meia entrada

Plateia: R$100,00 (inteira) e R$50,00 (meia)

Camarote: R$ 200,00 (inteira) e R$100,00 (meia)

