Djavan realiza show no Armazém Hall em setembro

O cantor Djavan retorna a Bahia para realizar, pela primeira vez, um show no Armazém Hall, localizado em Lauro de Freitas, Região Metropolitana de Salvador. O evento acontece no dia 14 de setembro, às 21h.

O artista irá apresentar a turnê 'Vesúvio', mesmo nome do álbum. O repertório mescla entre antigas e novas músicas e será composto por canções como 'Se', 'Solitude', 'Cedo ou Tarde', 'Vesúvio', 'Flor de Medo', 'Eu Te Devoro', 'Samurai', entre outras.

Os ingressos custam a partir de R$ 80 e podem ser adquiridos através do site do Armazém Hall ou na bilheteria do espaço, e também na loja Armazém Ticket e nos balcões de ingressos dos shoppings.

