Djavan lança novo álbum em Salvador

O cantor Djavan traz a Salvador o show do álbum mais recente, o "Rua dos Amores", primeiro CD de inéditas em quatro anos. O alagoano vai se apresentar no sábado, 26 de janeiro, às 19h, na Concha Acústica do TCA. Os ingressos custam R$ 90 (inteira).

No repertório do show, Djavan vai apresentar canções como "Já não somos dois" e "Ares sutis", do novo álbum, e relembrar músicas como "Meu Bem Querer" e "Samurai". Djavan compõs as 13 canções do álbum, foi o arranjador e produtor de "Rua dos Amores".

