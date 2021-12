Djavan anuncia show na Conha Acústica, em Salvador

Djavan já tem data marcada para para fazer show em Salvador. O cantor anunciou a apresentação pelo Facebook e aproveitou para chamar o público. "‎Djavan‬ espera todos vocês de braços abertos! Quem aí já é presença confirmada?", publicou.

O show será no dia 23 de julho, na Concha Acústica do Teatro Castro Alves (TCA). A apresentação faz parte da turnê "Vidas para contar", título do show e álbum lançado em novembro do ano passado.

No repertório, estarão as novas 'Não é um Bolero' e 'Encontrar-te', além das clássicas 'Outono', 'Boa Noite' e 'Eu te devoro', entre muitas outras", informa a produtora

