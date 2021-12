DJ Ubunto lança EP 'Careta' com influencias do folclore baiano

Nesta segunda-feira, 16, o DJ Ubunto lançou seu EP 'Careta', o novo trabalho se inspira na manifestação folclórica 'Os Caretas', de se mascarar no carnaval. O EP também tem a participação do rapper Hiran.

Além disso, o artista também fez um trabalho de resgate de timbres e percussões provenientes dos Zambiapungas, outra manifestação cultural, localizada no arquipélago de Tinharé, no sul da Bahia

Sempre fazendo alusão "do que é nosso", Ubunto destaca duas músicas no EP, a primeira, em parceria com o cantor Hiran, intitulada de "Careta", um pagodão/gueto-tech.

A segunda "Banga", é um afrohouse com uma percussão marcante. Ambas destinadas à pista de dança. As faixas foram gravadas e produzidas no próprio estúdio do artista.

