DJ Pete Tha Zouk confirma presença no Weekend Sertanejo

O DJ português Pete Tha Zouk é mais uma atração confirmada do Weekend Sertanejo, festival que vai acontecer na Costa do Sauípe, de 29 de maio à 01 de junho. O DJ vai levar a música eletrônica para o festival no último dia, quando também se apresentam Naldo, Matheus & Kauan e Humberto & Ronaldo.

A festa ainda terá Jorge & Mateus, Gusttavo Lima, Guilherme & Santiago, Israel Novaes, Maria Cecília & Rodolfo, Kart Love, Seu Maxixe. Os ingressos variam de R$ 420 (dois dias de festa) até R$ 500 (ingressos todos os dias).

Confira a programação da festa:

29/05 - Kart Love, Maria Cecília & Rodolfo, João Neto & Cezinha*

30/05 - Seu Maxixe, Jorge & Mateus, Matheus & Kauan

31/05 - Guilherme & Santiago, Gusttavo Lima & Israel Novaes

01/06 - Naldo, Pete The Zouk, Matheus & Kauan, Humberto & Ronaldo



*Exclusivo para hóspedes e convidados

adblock ativo