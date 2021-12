DJ da Espanha é atração de festa em Guarajuba

Festejado pela mídia internacional como um dos maiores top DJS da atual cena eletrônica mundial, o espanhol Juanjo Martin é uma das atrações aguardadas na quarta edição da Hell e Heaven, um dos maiores festivais deste gênero musical do País, que acontece entre os dias 1º e 4 de novembro, no Vila Galé Marés Resort, na praia de Guarajuba, no litoral norte de Salvador.

A festa, pilotada pela quarta vez na Bahia pelo empresário paulista Fernando Scarpi, promete reunir milhares de pessoas nas sete grandes labels previstas para acontecer nas diversas dependências do hotel.

O line up, que inclui os mais celebrados DJS brasileiros, como Rodolfo Bravat (SP) e Felipe Lira (RJ), terá outras atrações espanholas: Rapha Madrid e Manuel de Diego, superestrelas das famosas festas de Ibiza, um dos destinos mais fervidos da Espanha no quesito balada.

adblock ativo