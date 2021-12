O djj americano Earworm publicou um vídeo com os hits mais famosos de 2014. Até aí, nada muito novo! Acontece que ele é conhecido por unir as músicas e colocá-las em um só clipe, denominado "mashup", no projeto "United States of Pop".

Para o vídeo, o Earworm faz uma edição detalhada e une os trechos das canções transforma-as em um remix. Neste ano, o nome da canção é "Do What You Wanna Do".

Entre os vinte e cinco artistas que entraram no vídeo, estão Iggy Azalea, Lorde, Marron 5, Onde Direction, Bastille e Nicky Minaj.

Confira o clipe de "Do What You Wanna Do"

Da Redação Dj cria remix com os hits mais famosos do pop em 2014

Earworm publicou a lista com o nome de todas os hits usados:

A Great Big World feat. Christina Aguilera - Say Something

Ariana Grande feat. Iggy Azalea - Problem

Bastille - Pompeii

Dj Snake & Lil Jon - Turn Down For What

Hozier - Take Me to Church

Idina Menzel - Let It Go

Iggy Azalea feat. Charli XCX - Fancy

Iggy Azalea feat. Rita Ora - Black Widow

Jason Derulo feat. 2 Chainz - Talk Dirty

Jeremih feat. YG - Don't Tell 'Em

Jessie J feat. Ariana Grande & Nicki Minaj - Bang Bang

John Legend - All Of Me

Katy Perry feat. Juicy J - Dark Horse

Lorde - Team

Magic! - Rude

Maroon 5 - Animals

Meghan Trainor - All About That Bass

Nico & Vinz - Am I Wrong

One Direction - Story of My Life

Passenger - Let Her Go

Pharrell Williams - Happy

Pitbull feat. Ke$ha - Timber

Sam Smith - stay with me

Taylor Swift - Shake It Off

Tove Lo - Habits

