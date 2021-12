DJ baiano é apontado como um dos mais influentes no cenário mundial da música

Ubunto! Esse é o nome artístico do produtor musical baiano, João Gabriel Pereira, que foi indicado esta semana pelo site norte-americano Remezcla (considerada uma das marcas de mídia mais influente nacional e internacional nos EUA, América Latina e Espanha), em uma lista que conta com 8 nomes de produtores de Brasil e Portugal que se destacam no cenário global com as relações de música afro-brasileira, afro-portuguesa, funk e também o pagodão.

Em entrevista ao Portal A TARDE, João disse ter ficado assustado com a notícia mas agradece o reconhecimento: "Tomei um susto! Mas eu fiquei muito feliz. Eles fizeram um top 8 na cena que eu atuo, onde se destacam na 'world music' Brasil e Portugal. Estou entre os 8, inclusive com uma música antiga minha, então fiquei em choque, ainda mais sendo um canal de Nova Iorque. Fiquei feliz demais.", conta o produtor.

Para Ubunto o reconhecimento abre portas para os artistas nacionais poderem tocar no exterior, onde têm crescido o apelo pela música orgânica eletrônica do cenário World Music. Ele também comenta sobre sua inspiração na música baiana onde consegue fazer uma mistura harmônica com a música eletrônica e ritmos como kuduro e latino-americanos. "Eu sempre busco relacionar com outros ritmos periféricos globais. Essa é minha pesquisa, relacionar o samba reggae com o 'dancehall', ritmos latinos, africanos, cubanos. O 'global bass' é isso, é a frequência grave das músicas popular no mundo que se relacionam por questões históricas, culturais e ritmicas".

Depois da sua produção "Careta EP", o baiano foca em novos projetos para 2019: "Agora eu tô produzindo o novo disco de Lazzo Matumbi e estou produzindo um disco meu também, que se tudo der certo, sai em dezembro."

Ouça a faixa que levou o artista ao Top 8:

