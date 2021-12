Divulgadas primeiras atrações do Baile da Santinha

Foram divulgadas as primeiras atrações da temporada 2020 do Baile da Santinha de Verão, nesta segunda-feira, 2. Sob o comando do cantor Léo Santana, a estreia acontecerá no dia 10 de janeiro, no Wet’n Wild.

A programação conta com shows completos do cantor Wesley Safadão, MC Rebecca e da banda Saia Rodada.

"Realizar o Baile na minha cidade é motivo de alegria. A gente roda o Brasil inteiro durante o ano mas voltar pra casa tem seu valor. Vamos preparar uma temporada com muitas surpresas e grandes atrações. Muitos amigos da música vão passar pelo meu palco. Vai ser incrível!", declara Léo Santana.

O repertório conta com antigos e novos sucessos da carreira, incluindo as canções do novo DVD, "Levada do Gigante". A festa acontecerá sempre às sextas-feiras de janeiro - a partir do dia 10 - seguindo pelos dias 17 e 24, sempre no Wet’n Wild, na avenida Paralela, a partir das 21h.

As vendas de ingressos serão iniciadas na quinta-feira, 5, na Salvador Tickets (2o piso do Shopping da Bahia), lojas do Pida! (Salvador Shopping e Piedade) ou através do Sympla.

