Divulgada a data da 2ª edição do Domingo no Parque

O Forró no Parque, que estreou sua edição 2014 no mês passado, anunciou a data da segunda realização do projeto este ano. No próximo dia 23 de fevereiro, a festa contará com o show dos forrozeiros Zelito Miranda e Adelmario Coelho. O evento acontece no Anfiteatro Dorival Caymmi do Parque da Cidade, no Itaigara, a aprtir das 11h e tem acesso gratuito.

Com a proposta de oferecer para o público baiano uma programação rica e variada, o Forró no Parque é uma excelente opção de entretenimento na cidade, com entrada franca. Ao todo, o evento terá seis edições, que será realizado sempre em um domingo de cada mês até junho.

