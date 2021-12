Foi divulgada a capa do novo disco de Caetano Veloso, "Abraçaço", que ganha lançamento até o final de novembro pela gravadora Universal Music. A direção de arte da capa ficou por conta de Fernando Young.

O 49º álbum da carreira de Caetano Veloso tem onze músicas inéditas, com dez composições do próprio Caetano (uma delas, Parabéns, em parceria com Mauro Lima). A única exceção é "Gayana", faixa composta pelo artista plástico baiano Rogério Duarte, considerado um dos mentores da Tropicália, movimento multi-artístico brasileiro dos anos 1960.

Outra faixa de "Abraçaço" que merece destaque é "O Comunista", uma homenagem de Caetano Veloso ao poeta, político e guerrilheiro baiano Carlos Marighella, morto em 1969 pelo Governo Militar brasileiro.

Quando revelou o nome do disco, em outubro deste ano, o cantor e compositor baiano explicou o porquê da escolha por "Abraçaço".

"Uso essa palavra às vezes para finalizar emails. Acho graça. É como "golaço", "jogaço", "filmaço". Ouço as pessoas dizerem também "cansadaço", "feiaço", "tardaço". Achei "golaço" no Houaiss, mas não "aço" como sufixo aumentativo. "Abraçaço" é o mais lindo porque há a repetição do cê-cedilha. Parece um eco, um reverb verbivocovisual. E sugere não só um abraço grande, mas um abraço espalhado, abrangente ou múltiplo. Tudo isso tem a ver com como percebo o disco. E tem uma canção que contém a palavra (foi o que me decidiu)".

"Abraçaço" completa a trilogia de álbuns de estúdio com a Bandacê, formada pelos músicos Pedro Sá (guitarra), Ricardo Dias Gomes (baixo) e Marcelo Callado (bateria). Junto com a Bandacê, Caetano lançou os discos "Cê" (2006) e "Zii e Zie" (2009).

