Diversos ritmos agitam a véspera de feriado

Esta quinta-feira, 1º, véspera de feriado, tem programação musical para todos os gostos em Salvador. O Ilê Aiyê vai receber Margareth Menezes, às 22h, no Centro Cultural Senzala do Barro Preto. Antes da festa, às 20 horas, cumprindo a tradição, os músicos do Ilê iniciam um "arrastão percussivo" da praça do Plano Inclinado da Liberdade até a sede do bloco.

Ainda nesta quinta, Jau e Olodum fazem a segunda edição do ensaio em conjunto, às 21h, no Trapiche Barnabé. Para quem gosta de música instrumental, a grande pedida é o último dia do Festival BigBands, às 23h, no Portela Café, que traz a Salvador a badalada banda cuiabana Macaco Bong. Além dela, também se apresentam as baianas Tentrio e Vendo 147.

