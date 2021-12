Diversidade de estilos marca projeto Espicha Verão 2013

O Espicha Verão vai agitar o Pelourinho entre os dias 22 e 24 de fevereiro. Atrações como Cidade Negra, Arthur Moreira Lima e Aguinaldo Timóteo vão se apresentar gratuitamente nas principais praças e largos do Centro Histórico. Também faz parte da grade de atrações, festivais dos mais variados ritmos, a exemplo do gospel, rock, forró, reggae e samba.

A martriaca da família Veloso, Dona Canô, será homenageada no projeto "Filhos de Santo Amaro", com a participação especial do cantor Jorge Vercílio, e das cantoras Carla Visi e Juliana Ribeiro.

