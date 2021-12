Divas do pop e metaleiros preparam novos álbuns

Lady Gaga, Beyoncé, Depeche Mode e Arcade Fire protagonizarão as novidades da música em 2013, ano no qual predominarão as divas e os roqueiros, sobretudo heavies lendários com material inédito, como AC/DC, Iron Maiden, Deep Purple e Black Sabbath, novamente com Ozzy Osbourne.

À espera de alguma notícia do U2 (os irlandeses não lançam disco desde 2009), no âmbito do rock mais comercial, o primeiro a chegar será o de Bon Jovi, com Because We Can, single que estreou no dia 7 como antecipação de seu 12° disco em estúdio, What About Now.

Antes que acabe o verão no hemisfério sul, já estarão nas lojas os álbuns Opposites, dos escoceses Biffy Clyro; Wonderful, Glorious, da banda alternativa Eels, e Understated, de Edwyn Collins, que será lançado já em março.

Neste mês chegará ao público o álbum em estúdio número 13 do Depeche Mode, assim como o novo disco do dueto britânico Hurts, com Exile.

Outra novidade que mais desperta expectativa é o sexto disco do Queens of the Stone Age, com Dave Grohl na bateria e a colaboração de Trent Reznor, cuja banda, Nine Inch Nails, prepara também seu próprio material.

Já no meio do ano pode ser lançado o décimo disco da banda Pearl Jam, um trabalho que executam desde 2011, e o sexto do Kings Of Leon, que deve ser melhor do que o morno Come Ground Sundown (2010).

Após sua contribuição à BSO, os canadenses Arcade Fire confirmaram sua fusão de rock e folk, que estará presente no quarto disco após o multipremiado The Suburbs (2010).

Neste ano, também pode ser lançado o novo CD do Garbage, que já trabalha em uma continuação para Not Your Kind of People (2012), e o nono disco do dueto americano The Black Keys após dois sucessos consecutivos, com Brothers (2010) e El Camino.

Na relação dos roqueiros não se pode esquecer de bandas menos midiáticas como The Joy Formidable, Yeah Yeah Yeahs e Foals, nem o grande número de referências metaleiras, como Megadeath, Bad Religion, Alice in Chains, Motörhead e Anthrax.

