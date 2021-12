Distrito de Santo Amaro sedia Eco Festival

Oliveira dos Campinhos, distrito de Santo Amaro, no recôncavo baiano, recebe o Eco Festival nos dias 6, 7 e 8 de Setembro, a partir das 17 horas. Com apresentação de Psit Mota (+1filmes), o festival visa estimular o intercâmbio cultural, a cultura local e a valorização do patrimônio ambiental do distrito, que é famoso por suas trilhas e cachoeiras. O evento é gratuito.

Scambo, Roberto Mendes, Gerônimo e Flávio Venturine estarão nos palcos do evento. Mas o festival vai além: Grupos de Maculelê, Afoxé, Samba de Roda (Batuque, Chula, Corrido, de Coco e de Lata) e Capoeira estão na programação. Djs e artistas da terra como Edu Alves e Marcio Valverde também se apresentam.

Exibição de arte interativa, documentários, peças de teatro, textos literários, venda de artesanato e produção de esculturas oriundas da reciclagem do lixo da festa são mais alguns atrativos em diferentes espaços da festa.

adblock ativo