Disco de inéditas de Chico Buarque deve sair ainda esse ano

Especulado desde o final de 2016, o aguardado novo álbum, com músicas inéditas, do cantor e compositor carioca Chico Buarque, que completou 73 anos no último dia 19 de junho, deve ser lançado ainda esse ano.

A informação é do colunista Lauro Jardim, do jornal O Globo, que até mesmo divulga o mês em que haverá o lançamento, após seis anos sem lançar nada novo: agosto.

Sem título definido

Chico costuma batizar seus álbuns só depois que tudo estiver gravado e produzido –, o álbum deve conter sete músicas inéditas, além de outras duas da autoria do ícone da MPB, mas que só foi gravada na voz de intérpretes. Segundo o jornalista de O Globo Leandro Aversa, já está definido o fotógrafo da capa do disco.

Quanto à sonoridade das novas músicas, Jardim explica que foram gravadas de maneira mais "convencional", se comparado ao processo do último disco, Chico, de 2011, em que todos os instrumentos foram gravados ao mesmo tempo.

O disco deve sair pela gravadora Biscoito Fino, a maior empresa do mercado fonográfico que trabalha com MPB, samba e bossa nova.

adblock ativo