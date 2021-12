Disco com inéditas de Kurt Cobain será vendido em novembro

O lançamento em DVD do documentário "Cobain: Montage of Heck" previsto para o dia 6 de novembro estará acompanhado de outra preciosidade: a trilha sonora com temas inéditos e solo do ex-líder do Nirvana.

O diretor do filme, Brett Morgen, contou que durante sua busca pelo material do filme achou não apenas extratos de voz, mas "horas e horas de música de Cobain nunca antes escutada".

"Não conseguia entender que isto existia e ninguém tinha encontrado", acrescentou o diretor.

O documentário "Montage of Heck" estreou em abril com o atrativo de ter sido elaborado a partir de um acesso sem precedentes ao arquivo pessoal e músicas inéditas do Nirvana.

Em uma conversa prévia com a Agência Efe, Morgen garantiu que não foi a viúva de Cobain, Courtney Love, que lhe proporcionou o material.

O novo disco será o primeiro material inédito do músico desde o lançamento em 2004 do box "With the Lights Out", com versões demo de sucessos e canções inacabadas.

