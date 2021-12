Disco autografado dos Beatles é leiloado por US$ 290.500

Um exemplar autografado do disco dos Beatles "Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band" foi leiloado pelo valor recorde de 290.500 dólares, informou a revista The Hollywood Reporter.

O disco com a assinatura dos integrantes do quarteto foi arrematado na noite de sábado por um comprador anônimo na empresa de leilões Heritage Auctions, com sede em Dallas, nos Estados Unidos, disse a publicação em seu site.

Acreditava-se que o disco seria vendido a 30.000 dólares, acrescentou.

O disco teria sido autografado pelos Beatles em junho de 1967, quando foi lançado ao mercado.

Segundo o The Hollywood Reporter, o recorde anterior para um disco autografado do quarteto de Liverpool era de 150.000 dólares; pagos por um exemplar de "Meet the Beatles".

