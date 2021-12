Dire Straits Legacy realiza show na Concha do TCA em abril

A banda Dire Straits Legacy inicia uma turnê na América do Sul a partir do fim de março. As apresentações irão ocorrer em Belo Horizonte, Florianópolis, Rio de Janeiro, São Paulo, Goiânia, Brasília, Santiago, Chile, Buenos Aires e em Salvador. Na capital baiana o evento será realizado no dia 6 de abril, na Concha Acústica do Teatro Castro Alves (TCA).

Os valores dos ingressos para o show em Salvador ainda não foram divulgados, bem como o início das vendas.

Canções como "Money for Nothing", "So Far Away", "Sultans of Swing" e "Walk of Life", serão cantadas pelo grupo que iniciou na década de 1970. A banda é composta por Alan Clark (teclados), Phil Palmer (guitarra), Mel Collins (sax), Trevor Horn (baixo), Steve Ferrone (bateria), Marco Caviglia (voz e guitarra) e Primiano Dibiase (teclados). Além dos veteranos, o grupo também possui como integrante Jack Sonni, guitarrista que iniciou na banda no momento do lançamento do álbum Brothers in Arms.

