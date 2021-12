Dionne Warwick vai cantar no Tivoli Praia do Forte

A cantora americana Dionne Warwick vai apresentar seu show 50 Anos de Sucessos no dia 18 de março, no Tivoli Ecoresort Praia do Forte. Vencedora de cinco Grammy Awards e dona da marca de 100 milhões de discos vendidos, a cantora abre o projeto Tivoli Dream Night, que é exclusivo para hóspedes. Os pacotes de hospedagem, com direito ao show, já estão sendo vendidos.

