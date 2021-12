Diogo Nogueira vai substituir Arlindo Cruz em show no TCA

O sambista Diogo Nogueira substitui Arlindo Cruz no show deste domingo, 19, às 21 horas, no Festival Vozes do Brasil. A apresentação de Arlindo Cruz foi cancelada após o cantor passar mal nesta sexta, 17.

Arlindo Cruz teve um Acidente Vascular Cerebral (AVC) e está internado. O estado dele é considerado grave, mas estável.

Homenagem

Diogo vai homenagear Arlindo Cruz durante o show no Teatro castro Alves. Ele também vai lembrar de outros nomes do samba: Zeca Pagodinho e João Nogueira.

Os ingressos para o show de Arlindo Cruz valem para a apresentação de Diogo Nogueira. Caso o cliente prefira, será ressarcido do valor pago. Basta procurar a bilheteria do TCA com o ingresso impresso e o documento de identificação com foto. A devolução do dinheiro será feita a partir de 21 de março.

