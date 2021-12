Diogo Nogueira lança novo disco em Salvador neste sábado

O carioca Diogo Nogueira vem a Salvador apresentar o show de lançamento de seu novo CD, "Porta-voz da Alegria", neste sábado, 10, no Barra Hall. O evento está marcado para as 21h e terá show de abertura do grupo Katulê e da sambista baiana Ju Moraes.

Os ingressos custam R$ 70 (pista) e R$ 120 (camarote) e estão à venda nos postos da Ticketmix, Pida e Balcão de Ingressos.

A nova turnê do sambista tem no repertório canções do novo álbum e os principais hits da carreira. O público também ouvirá as músicas "Sangrando" e "Ponto de Interrogação", de Gonzaguinha, além de pot-pourris de Djavan ("Avião", "Flor de Lis" e "Fato Consumado"), de Almir Guineto e do Fundo de Quintal. O sucesso "Nó na Madeira", de João Nogueira, pai de Diogo, também faz parte do set list do show, bem como "Codinome Beija-Flor", um pedido pessoal da mãe de Cazuza, Lucinha Araújo.

