Diogo Nogueira faz show no TCA inspirado no novo álbum "Munduê"

O cantor Diogo Nogueira traz o show do novo álbum "Munduê" para Salvador no dia 27 de maio, no Teatro Castro Alves (TCA). Esse é o primeiro projeto inteiramente autoral do artista, que celebra 10 anos de carreira.

Na obra, Diogo abusa da sonoridade, batucada e samba de raiz. Esse também o primeiro trabalho que ele assina todas as faixas do álbum.

O cantor será acompanhado da banda formada por João Marcos, Henrique Garcia, Wallace Pres, Jefferson Gordo, Maninho, Bruno Barreto, Wilsinho e Fabiano Segalote.

Os ingressos variam entre R$ 50 (meia) e R$ 75 (meia). As entradas estão disponíveis na bilheteria do TCA, no SAC do Shopping Barra e do Bela Vista ou no site Ingresso Rápido.

