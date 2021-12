Diogo Nogueira faz show na Concha Acústica do TCA

O cantor e compositor Diogo Nogueira se apresenta em novembro na Concha Acústica do Teatro Castro Alves (TCA). O show faz parte da turnê 'Tá faltando o quê' e reúne seus maiores sucessos, como o hit 'Pé na Areia', que atualmente possui mais de 31 milhões de visualizações no Youtube. A apresentação será no dia 29, a partir das 19h.

'Tá Faltando o Quê', sua primeira produção independente, foi lançada em dezembro de 2018 nas plataformas digitais. O trabalho ganhou um videoclipe, dirigido por Bruno Murtinho, gravado em locações de Madureira, bairro da Zona Norte do Rio.

Com 11 anos de carreira, Diogo Nogueira, além de cantor e compositor, é instrumentista e estreou como ator em 2015 no musical 'SamBRA'. Ele também é apresentador do programa 'Samba na Gamboa', da TV Brasil e também exibido pela TV Cultura, além do programa de rádio 'Batukada Boa', na Rádio Transcontinental, São Paulo.

Os ingressos para o show estão disponíveis, com valores entre R$ 30 e R$ 120.

