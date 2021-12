Diogo Nogueira e sambistas baianas fazem show no sábado, 21

Diogo Nogueira, Mariene de Castro e Ju Moraes fazem noite de samba em Salvador, no sábado, 21, na 2ª edição do Samba da Gente. O show será no Bahia Café Hall, a partir das 21 horas. O ingresso da Pista custa R$ 50 e a Área Vip é R$ 90.

O ambiente da festa será caracterizado como um boteco, com quiosque gastronômico diferenciado e participação de dançarinos da Cia. de Dança Carlinhos de Jesus.

No show, Diego cantará músicas inéditas do seu novo CD Mais Amor, que foram compostas por ele e por alguns nomes famosos do samba, como a canção No Sapato que é de Jorge Aragão e Fazer Amor é... que tem Arlindo Cruz entre os compositores.

Mariene de Castro apresentará sua turnê em homenagem à Clara Nunes no show Ser Luz, onde ela interpreta entre outras canções Conto de areia e Ê baiana. E Ju Moraes fará show do primeiro CD solo da carreira Em Cada Canto um Samba, que tem canções de sua autoria e parcerias com outros cantores como Cláudia Leitte.

