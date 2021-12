Diogo Nogueira e BaianaSystem encerram o Festival de Lençóis

O samba de Diogo Nogueira contagiou o público neste domingo, 11, última noite da 17ª edição do Festival de Inverno de Lençóis, na Chapada Diamantina. O carioca subiu ao palco depois do grupo local Raiz do Vento para apresentar o show "Porta-voz da Alegria".

Em seguida, foi a vez da banda BaianaSystem mostrar sua sonoridade urbana, que mistura soundsystem com guitarra baiana, percussão e referências de cordas. O grupo, que se apresenta no festival pelo segundo ano consecutivo, trouxe no repertório sucessos como "Playsom" e "Terapia", além de músicas inéditas do novo disco, já em fase de mixagem, que deve ser lançado no próximo ano.

"A música da Baiana tem uma conexão bacana com o público que frequenta a Chapada. A gente nunca faz um show igual ao outro, tudo muda bastante. Agora temos Japa Sistem tocando com a gente, numa experimentação com a música eletrônica, e dois Djs, em vez de apenas um", explicou Robertinho Barreto, líder da banda.

A estimativa é que 40 mil pessoas tenham assistido aos três dias de shows do festival, que teve como destaques Marcia Castro, Leo Jaime, Pedro Mariano e Scambo, além de atrações locais.

Apesar do número de turistas que lotaram a capacidade hoteleira de Lençóis, a cidade apresentou boa infraestrutura e preservou o clima de tranquilidade.

Diante da experiência bem-sucedida do festival que chegou à 17ª edição, o secretário de cultura Jorge Portugal chama a atenção para a necessidade de outros eventos do tipo serem realizados na região. "Acho maravilhoso, mas insuficiente. Um lugar como a Chapada precisa de um calendário para fazer girar a roda da cultura. Penso que receberia muito bem uma festa literária, um festival de cinema. A região tem muito potencial", afirmou ele.

O festival conta com patrocínio da Companhia Hidroelétrica do São Francisco (Chesf), Governo da Bahia, Bahiatursa, Secretaria da Fazenda e Secretaria de Cultura.

