Diogo Nogueira apresenta show em Vilas

O sambista Diogo Nogueira vai até Vilas do Atlântico para se apresentar no Armazém Vilas, sábado, 11, a partir das 21h. O cantor vai apresentar o show do seu último álbum, Poder da Criação, assim como apresentar as novidades do próximo trabalho, Ao Vivo em Cuba, que será lançado ainda este mês. A banda Resenha Samba Clube vai fazer o show de abertura.

