Dinha Dórea sábado no Beco da Rosália

Sábado, a cantora Dinha Dórea apresenta seu repertório com base nos sambas dos grandes compositores da Bahia e consagrados da MPB, no Beco da Rosália - Bar, Restaurante e Pizzaria, no Garcia. A partir das 20 horas, quem for ao show vai conferir uma voz marcante acompanhada da percussão de Dadi Andrade e do violão de Zé Livera. Ex-integrante do grupo musical Jardim Baiano, Dinha busca influências em artistas consagrados como Carlinhos Brown, Batatinha, Riachão, Caetano e Gil. Couvert R$ 7.

adblock ativo