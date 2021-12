Dilsinho e Tomate são confirmados na estreia do Ensaio do Parango

Os Ensaios da banda parangolé estreiam a temporada 2020 no próximo domingo, 15, na Arena Fonte Nova, em Salvador. A primeira edição terá os cantores Tomate e Dilsinho como convidados, que apresentarão shows completos.

O evento acontecerá sempre aos domingos no mês de janeiro, sob o comando de Tony Salles. Além de pista lounge, o espaço também contará com Camarote Open Bar.

Os ingressos estão à venda na loja Salvador Tickets (2º piso do Shopping da Bahia), nas lojas do Pida! (Salvador Shopping e Piedade) ou através do site Sympla.

